今日28日(火)の関東地方は気温が上がり、日中は汗ばむ陽気となるでしょう。一方、ゴールデンウィークは前線や低気圧の影響を受けやすく、雨の降る日が多くなりそうです。晴れるのは5月2日(土)で行楽日和となりそうです。ゴールデンウィークは天気の変化に注意が必要です。ゴールデンウィーク直前きょう28日は気温上昇で汗ばむ陽気今日28日(火)の関東地方は高気圧に覆われて、おおむね晴れるでしょう。北部では午前中を中心に濃い