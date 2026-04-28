ドル円理論価格1ドル＝159.45円（前日比+0.12円） 割高ゾーン：159.92より上 現値：159.37 割安ゾーン：158.99より下 過去5営業日の理論価格 2026/04/27159.33 2026/04/24159.51 2026/04/23159.24 2026/04/22159.05 2026/04/21158.63 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動