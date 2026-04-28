芥川賞作家の金原ひとみ氏（４２）が、テレ東系経済トーク番組「カンブリア宮殿」（木曜、後１１・０６）で、音楽クリエイターのヒャダイン（４５）とともに新ＭＣを務めている。経済に強いテレ東が誇る看板番組で、今月の大幅リニューアルに際して前担当の作家・村上龍氏（７４）、俳優・小池栄子（４５）からバトンタッチされた。第１回ゲストの伊藤忠商事・岡藤正広会長ＣＥＯには、独自の視点で鋭く切り込む場面も。「（下調