お笑いコンビ、モグライダーの芝大輔（42）が28日、TBS系「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時）に出演。大河ドラマ出演決定についてコメントした。芝は、松坂桃李主演の27年度NHK大河ドラマ「逆賊の幕臣」に出演することが発表されたばかりで、MCの麒麟川島明から「モグライダー芝ちゃん！2027年大河ドラマ。おめでとうございます！」と話題を向けられると、「大河マンでございます。なのでもっと緊張してくださいよ？大河俳優が座