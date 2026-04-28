千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。4月26日（日）の同番組では、謹慎中のアンジャッシュ・渡部建を救った恩人から“忘れられない出来事”が語られる場面があった。©AbemaTV,Inc.今回は、これまで番組内でさまざまな復帰企画を行うも、いまだ地上波復帰が叶っていないアンジャッシュ・渡部に、最終手段として突きつけた緊急特別企画「アンジャッシュ渡部建 リアル炎上からの大脱出〜