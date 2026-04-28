アンリツは連日で上場来高値を更新。２７日取引終了後、２７年３月期連結業績予想について売上高を１４００億円（前期比１９．２％増）、営業利益を２００億円（同３４．９％増）と発表した。前期に続き大幅な営業増益となる予想を示しており、これを好感した買いが集まっている。 主力の通信計測事業で、生成ＡＩの普及拡大によるデータセンターでのネットワーク高速化に向けた計測需要の拡大が引き続き