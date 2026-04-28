きんでんはカイ気配を切り上げている。同社は２７日の取引終了後、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績・配当予想を開示した。今期の売上高予想は前期比７．９％増の８１００億円、経常利益予想は同１．６％増の９６０億円とした。連続最高益更新を計画する。加えて、３月３１日を基準日とする前期の期末配当を従来の予想から５円増額し７０円（年間１３０円）としたうえで、今期の年間配当予想は前期比１１