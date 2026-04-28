ジーデップ・アドバンスが続伸している。同社は２７日取引終了後、取引先から大口受注を獲得したと発表しており、これが買い手掛かりとなっているようだ。 受注内容は人工知能（ＡＩ）用サーバー機及び関連製品、ソリューションサービスで、受注金額は１６億円。売り上げ計上は２７年５月期中を予定している。 出所：MINKABU PRESS