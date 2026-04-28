セックは続伸。同社は２７日取引終了後、２６年３月期の単独業績予想と配当の増額修正を発表したことが好感されている。売上高は従来予想の１０７億円から１１２億２０００万円（前の比９．０％増）、純利益は１３億９５００万円から１５億９００万円（同１２．３％増）に見直した。期末一括配当も従来予想の５６円から６０円（株式分割ベースで前の期は５５円）に増額した。非接触ＩＣ関連や医療分野、官公庁向けの開発が