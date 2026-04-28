サンテックが切り返し急。同社は２７日の取引終了後、２６年３月期の連結業績に関し、売上高が従来の計画を１０億７７００万円上回る６１０億７７００万円（前の期比１０．０％減）、営業利益が１０億１４００万円上回る３０億１４００万円（同４２．０％増）、最終利益が７億６６００万円上回る２７億６６００万円（同５８．２％増）で着地したようだと発表した。営業利益は減益予想から一転、増益で着地する格好となった。期末