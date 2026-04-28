保土谷化学工業は急反騰している、２７日の取引終了後、２６年３月期の連結業績について、売上高が前回予想の４７０億円から４８０億円（前の期比１．２％減）、最終利益が２０億円から３０億円（同５．６％減）で着地したようだと発表しており、好感した買いが集まっている。売上高が前回予想を上回ったなか、固定費の削減や為替相場の円安進行に伴う為替差損益の好転、政策保有株式の売却などが利益を押し上げた。 出所：MI