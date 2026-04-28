ミランは27日、クロアチア代表MFルカ・モドリッチが左頬骨の骨折により、手術を受けたことを発表した。モドリッチは26日に行われたセリエA第34節ユベントス戦(△0-0)の後半31分、空中戦で相手と激突。同35分に途中交代を余儀なくされた。昨季まで長年にわたってレアル・マドリーで活躍し、今季からミランに加入。ここまで公式戦36試合に出場し、2ゴール3アシストを記録していた。また、クロアチア代表では過去に4度のFIFA