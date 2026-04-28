【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの佐久間大介が、5月12日に発売される『+act.（プラスアクト）』 6月号の表紙巻頭に単独初登場する。 ■撮影テーマは「目覚め」 今号の撮影テーマは「目覚め」。長い眠りから目覚め、生き生きと輝く様がしなやかに表現されたカットが満載。 ロングインタビューでは、現在放送中のTVアニメ『キルアオ』のアフレコ現場での様子から、佐久間の“声の仕事”