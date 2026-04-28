あす4月29日（水）25時35分〜26時05分 日本テレビにて放送の深夜単発ドラマ「AIに話しすぎた男」。今回は、物語の鍵を握る主人公・相内亮佑役を演じた砂田将宏の現場スナップショットをお届け！ 撮影期間中はあいにくの雨が続いたが、砂田はそんな天候をも味方につけ、亮佑が抱える孤独や葛藤を見事に表現…打ち付ける雨粒の音がドラマの不穏で美しい世界観をより一層引き立てていた。これぞまさに“水も滴るいい男”!!現場ス