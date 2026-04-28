米マイクロソフトと米オープンAIのロゴ＝2025年9月（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】対話型の生成人工知能（AI）「チャットGPT」を開発する米オープンAIと、マイクロソフト（MS）は27日、提携内容を刷新すると発表した。オープンAIがMSにAIモデルを独占的に提供する契約が終了。オープンAIは事業拡大の制約が減り、アマゾン・コムやグーグルのクラウド基盤を通じ企業にAIを販売できるようになる。MSはオープンAIの主要な