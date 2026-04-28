◇ア・リーグブルージェイズ−レッドソックス（2026年4月27日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が27日（日本時間28日）、レッドソックス戦に「4番・三塁」で先発出場し、0−4の7回2死の第3打席は左腕・スアレス相手に中飛に倒れた。ここまで3打数無安打。5回は鋭いライナー性の打球を放ったが、三塁手の横っ飛びの美技に阻まれ三ゴロ。2回の初打席は右飛だった。2戦ぶりの「4番」に座り過去3戦2発とチー