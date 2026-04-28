◆園田競馬１日目（４月２８日）《下原理》５１勝。ワンダーブリング（１１Ｒ）でメイン制覇に燃える。「ゲート内でうるさい面があるようなので外枠はプラス」（◎）。セッティングサン（１０Ｒ）も「大外枠はこの馬にとっていい」（◎）。ラッピングボックス（５Ｒ）とエマージェンス（７Ｒ）は「１番枠をどう乗りこなすか」（○）。エルピーゾ（９Ｒ）も「内枠なので、うまくさばければ」（○）。エギエネス（６Ｒ）は「も