ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲの仲川瑠夏のイメチェン姿にファンはメロメロだ。お笑いコンビ「レインボー」池田直人がナビゲーターを務めるＭＢＳ毎日放送の新番組『週末ＫＯＲＥＡ』にゲストとして出演した仲川。２８日までにインスタグラムに「Ｋ−ＰＯＰアイドルぴになったよ〜週末ＫＯＲＥＡで江南に行ってるなのやりたい事叶えてもらいました」とつづり、ボブヘアに韓国風のメイクを合わせたスタイルを披露した。この投