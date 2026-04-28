メ～テレ（名古屋テレビ） 27日夜、愛知県岡崎市で枯れ草が焼ける火事がありました。今月、市内で確認された不審火はこれで3件目で、警察は連続放火の可能性も視野に調べています。 27日午後9時半すぎ、岡崎市大門にある矢作川の河川敷で、「火があがっている」と消防に通報がありました。 警察によりますと、火は約30分後に消し止められ、枯れ草が約100平方メートル焼けました。 けが人はいませんでした