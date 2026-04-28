フリーの小野寺結衣アナウンサーが披露した私服ショットに注目が集まっている。小野寺アナは２８日までに自身のインスタグラムを更新し、「ブルーの服ってあまり好きじゃなかったけどなんか気づいたらブルーのトップスばかり」とつづり、上半身アップショットを披露。そのディープなブルーが肌の透明感を美しく引き立たせている。この投稿には「ブルーも可愛いよ」「とっても素敵です」「めっちゃステキですよ！！」「結衣