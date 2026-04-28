【シェブロン選手権】最終日【前澤杯】接待コースなのに…２日目終わって青木瀬令奈より下位の男子プロ赤っ恥初日から首位を譲らなかったN・コルダ（27）が通算18アンダーでメジャー3勝目（ツアー通算17勝目）を手にした今年の大会。日本勢では、岩井明愛（23）が見せ場をつくった。3日目に66と爆発し、通算1オーバー49位から5アンダー12位まで浮上。この日は16番パー5のイーグルが見事だった。ピンまで193ヤードの第2打を「飛