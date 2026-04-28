お笑いコンビ・ガリットチュウの福島善成（48）が、ブラジリアン柔術の世界最高峰大会に挑戦することが決定した。トレーニングマシンブランド「BULL」を展開するザオバが活動サポートを行い、“最強芸人”の異名を持つ福島の挑戦を後押しする。【写真あり】『ワールドマスター柔術選手権』で優勝したガリチュウ福島福島は芸人として活動する一方、柔術家としても実績を重ね、ワールドマスター柔術選手権で優勝経験を持つなど国