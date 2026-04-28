【バンコク＝吉形祐司】イラン国営テレビなどによると、アッバス・アラグチ外相は２６日、オマーンの首都マスカットを訪問し、バドル・ブサイディ外相らと会談した。ホルムズ海峡をはさんで対岸に位置する両国は、海峡管理に関する枠組みについて協議を続けており、アラグチ氏は２７日、両国が実務レベルの協議継続で合意したと発表した。海峡を巡っては、米イスラエルによる攻撃を受けたイランが事実上の封鎖措置をとり、世界