27日夜、能代市清助町の山林でクマ1頭が目撃されました。警察が注意を呼びかけています。能代警察署の調べによりますと27日午後7時ごろ、能代市清助町の景林神社付近の山林にクマ1頭がいるのを、能代市の40代の男性が目撃しました。クマの体長は約50センチです。目撃場所は、近くに能代第一中学校や能代科学技術高等学校、能代公園などがある地域です。警察は関係機関に連絡するとともに、パトカーで現場付近を警戒していま