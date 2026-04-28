ジュビロ磐田は指揮官交代という転換点を経て、三浦文丈監督による新体制がスタート。その初陣となった４月25日のFC岐阜とのホームゲームは、地元小学生の一斉観戦というパワーも得る形で、１−０の勝利を飾った。前体制が構築してきたリソースを活かしながらも、チームが勝って成長していくために必要なエッセンスが何かを提示するゲームでもあった。岐阜戦に向けて、三浦監督は就任から実質３日間という準備期間で、シンプ