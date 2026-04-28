言葉の中に隠れた共通のパーツを探し出す「ひらがなクイズ」！今回は、日本の食文化を象徴する専門店から、心を健やかに保つための思考法、さらに食卓を彩る透明感あふれるアイテムまで、日常のさまざまなシーンで見かける3つの言葉をセレクトしました。思考をクリアにして、頭の中をすっきりと整えていきましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□やぷら□□こうがら□□