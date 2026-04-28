歌手華原朋美（51）が27日夜、久しぶりに風邪をひいたことを明かした。華原は「久々風邪でーす」と報告。「みんなも気をつけてくださーい」と呼び掛けた。この投稿に対し「朋ちゃんお大事に」「寒暖差がありますから気をつけてくださいね」「朋ちゃん無理しないでゆっくり休んでね」「なんと！？ゆっくり休んでください早く良くなりますように」「気温差があるからねお大事になさってくださいね」「風邪大丈夫？朋美ちゃん」など