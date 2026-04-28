大きな病院で初診を受けたあと、会計で診察代とは別の金額を案内されて戸惑う人もいるでしょう。特に7000円のように目立つ金額であれば、「説明がなかった」「本当に必要なのか」と不安を感じるかもしれません。 こうした費用には、病院ごとの独自ルールではなく、公的な制度が関係していることがあります。そこで本記事では、その費用の意味と確認すべきポイントを整理します。 大きな病院で初診時にかかる