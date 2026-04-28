サントリービバレッジ&フードは、「GREEN DA・KA・RA」ブランドの熱中症対策啓発活動の一環として、親子で日傘を活用する新施策「おやこひがさ大作戦!」を始動する。全国6カ所のレジャー施設と連携し、親子で使えるオリジナル日傘約1万本を無料で貸し出す。水分補給に加え、“持ち歩ける日陰”として日傘の活用を提案し、厳しい暑さの中でも親子が夏の外出を楽しめる習慣づくりを後押しする。4月27日に都内の会場で開催した発