日向坂４６の金村美玖の１年ぶりのネモフィラショットにファンからは歓喜の声が上がっている。２８日までにインスタグラムで「ネモフィラの海、圧巻でした次行くときはネモフィラソフトを食べたいな」とつづり、一面に咲き誇るネモフィラの中で、同色系のニットをまとった姿でのショットを投稿。金村は昨年もネモフィラ畑を訪れており、１年ぶりの訪問に多くの「いいね！」が寄せられてる。