元自民党幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏が、元女優の妻・里紗さんとの近影を公開した。２８日までにインスタグラムを更新。まず「自宅からの＃虹」と記し、見事にアーチを描いた虹をバックにして撮影した自身のショットをアップ。続けて「自宅からの＃虹と＃妻」と里紗さんを撮影したショットを投稿した。里紗さんの後ろにはうっすらと二重になった虹が写っている。この投稿には「神様からのプレゼント」「凄い