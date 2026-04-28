テレビ朝日の田中萌アナウンサーが衣装の最新ショットを披露した。２７日までにインスタグラムで「最近の衣装ですタグ付けしています」とワンピースや華やかな白のブラウス姿を披露。「四季ごとにさまざまな姿を見せる毛利庭園の中で一番好きな季節になりました」と緑あふれる庭園でポーズを取った。この投稿にフォロワーは「スタイルが良くてめちゃくちゃ素敵ですね」「清楚（そ）で可愛い」「理想の女性です」「背景の新