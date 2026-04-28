R＆Aは27日、今年の「全英オープン」（7月16〜19日、ロイヤル・バークデールGC/イングランド）ウィークの7月14日（火）に、ゴルフ界のトップ選手をはじめ、他競技の選手、各界の著名人が参加する「ヒーローズ・クラシック」を開催することを発表した。そのメンバーのなかには、R＆Aが主催する「AIG女子オープン」（全英女子）の昨年覇者・山下美夢有が名を連ねることも明かされた。【現地撮影動画】ネリー・コルダ、歓喜の池ダイブ