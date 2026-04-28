28日午前4時半頃、新潟市西区坂井東の住宅から出火しました。火は午前6時20分頃に消し止められ、この火事で木造2階建ての建物の一部を焼きました。ケガをした人はいませんでした。新潟西署によりますと、この住宅には元々100歳を超える母親と70代の息子が暮らしていましたが、数年前までにいずれも施設に入所し、出火当時は誰も住んでいませんでした。警察と消防で28日午前にも実況見分をおこない火事の原因を調べることにしていま