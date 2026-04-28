横浜市が、「市内全域での路上喫煙禁止」に向けた条例改正を検討中。これは、2027年3月開幕の国際園芸博覧会に向けた施策だ。だが、大阪・関西万博前にも同様の動きが大阪市であり、混乱を招いたことも記憶に新しい。横浜市の施策について、オリコンニュースでは500名を対象に意識調査を実施。見えてきたのは、8割を超える圧倒的な賛成意見と、その裏に潜む「喫煙所不足」への切実な懸念だ。【グラフ】喫煙所足りてる？ 賛否は？