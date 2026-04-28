アメリカ・ホワイトハウスは、戦闘終結に向けてイランから新たな提案があったことを認めました。【映像】「イランから新たな提案があった」と認めたレビット氏レビット報道官「彼らが提案を検討しているとまでは言えません。今朝、話し合いがありましたが、先走ったことは言えません。近いうちに大統領から直接説明があるでしょう」ホワイトハウスのレビット報道官は27日の記者会見で、戦闘終結に向けてイランから新たな提案が