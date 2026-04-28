貯金７で首位を快走するオリックスで、プロ５年目の“薄給コンビ”が台頭している。今季推定年俸１４００万円の椋木蓮投手（２６）と同１７００万円の渡部遼人外野手（２６）だ。球団新の本拠地１１連勝にも貢献した２人の、さらなる飛躍に期待がかかる。２１年度ドラフト１位の椋木は、先発では通算３勝と芽が出なかったものの、昨季９月の中継ぎ転向で状況が好転。今季はプロ初のセーブもマークするなど１０戦連続無失点の６