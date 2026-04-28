北海道・商業地の2026年の公示地価は22万5,300円／?となり、前年比で2.5％上昇しました。その中でも特に地価が上昇しているのは、どのエリアなのでしょうか。本稿では、国土交通省発表の地価公示をもとに、北海道・商業地の地価上昇率が高いエリアをランキングで紹介します。※画像はイメージ【2026年版】北海道・商業地の地価上昇率ランキング北海道の商業地で、2026年1月時点の地価上昇率が最も高かったのは、千歳市千代田町5丁