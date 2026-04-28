「やっぱり……」お笑いコンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタルが、ダウンタウン・松本人志への“違和感”を語った――。松本人志○松本人志と『DOWNTOWN+』で共演23日深夜のニッポン放送『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週木曜27:00〜28:30)には、キングコング・西野亮廣がゲスト出演。製作総指揮・原作・脚本を務める『映画 えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜』が公開されるなど、多忙な日々を送る西