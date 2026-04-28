叶った世界を妄想し、臨場感たっぷりに体感することが大切！その為に必要な感覚とは 現実になる妄想には「五感力」が必要 自分目線の映像、さらに五感をフル活用する妄想で感情を伴った妄想を！ 叶った世界を今の自分の世界に呼び寄せるには、叶った世界を臨場感たっぷりに体感することが大切なのでした。 そのためには、視覚、聴覚、嗅覚、触覚、味覚の五感をフルに活用するのがコツなんです。 そして妄想の最大のポイ