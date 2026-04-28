シャオミ・ジャパン(小米技術日本)は、自宅でも持ち運びでも快適に使えるという9.7型タブレット「REDMI Pad 2 9.7」を、4月28日に発売する。価格はオープン、市場想定価格は4GB/64GBモデルで24,980円前後、4GB/128GBモデルで31,980円前後。カラーはグラファイトグレーとシルバー。 5月31日までの間は早割価格として、64GBモデルは21,980円、128GBモデルは28,980円で販売する。 また専用アクセサリ