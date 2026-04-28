女性アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」のメンバー・瀧脇笙古（しょうこ）の大人っぽいショットが反響を呼んでいる。瀧脇は２８日までに自身のインスタグラムを更新。「オンラインお話し会ありがとうございましたー！ハマスタについて話してくれる方が多かった！改めて嬉しかったなぁ楽しかったなぁってなりました！やっぱりみんなとお話する時間が幸せでした〜またお話しようね」とつづり、黒のトップスでデコルテを披