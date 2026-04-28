◆米大リーグブルージェイズ―レッドソックス（２７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズは２７日（日本時間２８日）、２４日（同２５日）の本拠地・ガーディアンズ戦で３被弾などで２回１／３を７失点ＫＯを喫し、今季１勝３敗、防御率９・６４と不調のＭ・シャーザー投手（４１）を右前腕けん炎と左足首の炎症により１５日間の負傷者リスト（ＩＬ）入りさせたと発表した。代わってＣ・リー投手（２７）