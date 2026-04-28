週末ブランチの定番フレンチトースト 外はカリカリ、中はふわとろの食感が楽しめるフレンチトースト。実は、クックパッドでは毎週末検索数が上がる人気のレシピなんです。 そこで今回は、簡単なものから、本格的なものまで、フレンチトーストのバリエーションを集めてみました！ おうちでカフェ風メニューが楽しめるレシピをぜひ試してみてくださいね。 フォークで漬け込み時間をカット 食パンにフォークで小さな穴をあけれ