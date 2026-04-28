27日夕方、横手市上内町でクマ1頭が目撃されました。警察が注意を呼びかけています。横手警察署の調べによりますと27日午後5時35分ごろ、横手市上内町の道路上にクマ1頭がいるのを、家にいた50代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは約20メートル、横手南小学校までは500メートルほどの場所で、付近には学童保育施設もあります。警察が住民に注意を呼びかけています。