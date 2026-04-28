２８日の東京株式市場は売り買い交錯、寄り付きの日経平均株価は前営業日比５円安の６万０５３１円と反落。 前日は終値で６万円台半ばまで駆け上がり史上最高値を更新した日経平均だが、きょうは目先スピード警戒感から上値の重い展開が予想されている。前日の米国株市場では、ナスダック総合株価指数が底堅さを発揮し小幅ながら続伸、最高値更新基調を継続したものの、ＮＹダウは小安い展開で３日続落と上げ足が止ま