永作博美主演の火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系）第4話の放送に向けて、益田千愛プロデューサーのコメントが公開された。 参考：山時聡真が『時すでにおスシ!?』で育む“自分の味”「普通さを武器にできる俳優に」 本作は、子育てを終えた待山みなと（永作博美）が、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める完全オリジナルの人生応援ドラマ。みなとが飛び込んだ