いい生活が上値追い継続。前日は一時値幅制限上限の８０円高で３９９円まで上値を伸ばす場面があったが、きょうも目先筋の売り物をこなし上値指向を継続している。不動産業界向けにＳａａＳ型でシステムを提供するクラウドソリューションを手掛けているが、足もとの業績は回復色が鮮明であり、会社側想定を上回って好調な推移をみせている。 ２７日取引終了後に２６年３月期業績予想の修正を発表、営業損益は従来計画