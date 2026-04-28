「突然、針で刺されるような痛みが走った」という経験は、肺気胸のサインである可能性があります。胸痛がどのようにして生じるのか、そしてその痛みがどのような特徴を持つのかを知っておくことが、他の病気との見分けにも役立ちます。ここでは、胸痛が起こる仕組みや、部位・性質といった具体的な特徴について解説します。 監修医師：松本 学（きだ呼吸器・リハビリクリニック） 兵庫医科大学医学部卒業 。専門は呼吸器外科