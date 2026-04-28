「最近トイレの回数が減った気がする」――そんな日常の小さな変化が、腎臓からの重要なサインである場合があります。1日の尿量が400ml未満になる「乏尿」や100ml未満の「無尿」は危険な状態を示しています。このセクションでは、乏尿・無尿の違いや、腎臓のフィルター機能が失われることで身体にどのような深刻な影響が連鎖するかを詳しく解説します。 監修医師：田中 茂（医師）2002年鹿児島大学医学部医学